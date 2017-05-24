ВКС РФ в четыре раза превзошли коалицию в Сирии — Шойгу

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Москва, 24 мая. ВКС РФ в Сирии выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов по сравнению с авиацией международной коалиции. Об этом в среду в Совете Федерации заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, ВКС РФ, имея в разы меньше самолетов, чем у коалиции, осуществили в три раза больше боевых вылетов. Кроме того, по словам Шойгу, ВКС нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%. По его словам, новая космическая техника военного назначения, средства ПВО самолеты и вертолеты продолжают поступать на вооружение Воздушно-космических сил.