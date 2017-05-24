Усманов записал новое обращение к Навальному

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Санкт-Петербург, 24 мая. Бизнесмен Алишер Усманов вновь обратился к блогеру Алексею Навальному. Напомним, суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства, который был подан Усмановым после необоснованных обвинений в его адрес.

«Что касается ответа Алексею Навальному… Я вообще-то ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм. Разного рода заявления, как «вы украли у нас руду», «откуда у вас первые деньги», «вообще где первый миллион», «все воровали, значит, и Усманов воровал». Давным-давно великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить.

Ты, Алексей, Полиграфычем становишься — достойный продолжатель. Но если Шариков – это просто глупый Шаирков, необразованный демагог, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но и высокохудожественный врун. И когда твою ложь опровергают с документами на руках, ты начинаешь, по-моему, трусить и говорить, что тебе угрожают — вообще абсурд».

Усманов подчеркнул, что Навальный не оперирует подтвержденными данными, а его высказывания голословны.

«Или как в случае с придуманной статьей за изнасилование. Поймали за вранье — твои же читатели — тут же прячешься за книгу посла Великобритании, который якобы написал об этом. Потом мы узнаем, что нет там ничего в этой книге такого. Опять очередное вранье — и так у тебя во всем. И с зарплатами, с шахтерами, с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что — это не я придумал, это все так говорят, это мы. Какие «мы»? Какие мифические «мы»? Это не все, всё равно. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе, персонально. И вообще сделай первый шаг — скажи хоть «ошибся я». Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный. Это то же самое, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут в суде. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью».

Ранее Усманов записал первое обращение к Навальному. Пользователи Сети позитивно оценили заявление бизнсемена.