Сирия сегодня: в «Шайрат» возвращается авиация, саперы в Алеппо, Хомс под прицелом коалиции

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Сирия, 24 мая. Боевая авиация возвращается на сирийский аэродром «Шайрат». Саперы оценили эффективность российского снаряжения. Больше всего мирных жителей погибает от действий так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Шайрат» и ВВС Сирии

Авиация Сирийской Арабской Республики (САР), а также наземный персонал начали возвращаться на военный аэродром сирийской армии «Шайрат», по которому США в начале апреля текущего года нанесли ракетный удар. Об этом заявили представители министерства обороны Соединенных Штатов.

В настоящий момент Сирийская арабская армия (САА) завершила восстановительные работы на сирийской авиабазе и начала переводить свою авиацию обратно в «Шайрат».

Как ранее передавала Lenta.ru, 6 апреля Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат», обвинив официальный Дамаск в том, что с этого аэродрома якобы была проведена химическая атака против мирного населения в провинции Идлиб. Однако никаких вразумительных доказательств, которые могли бы указать на виновность Дамаска, Вашингтон так и не представил. По «Шайрату» были выпущены 59 ракет «Томагавк».

Коалиция сеет смерть

По информации американских средств массовой информации, ссылаясь на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, май 2017 года стал рекордным по количеству смертей в САР. Отмечается, что самое большое количество жертв — мирные жители в результате неосторожных военных действий международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

По словам главы организации Рами Абдул-Рахмана, в результате ударов коалиции погибли 225 гражданских лиц. Последний месяц в этом плане стал рекордсменом. С 23 апреля по 23 мая погибли 44 ребенка и 36 женщин. Кроме того, в результате авиаударов погибли восемь сирийских солдат.

Напомним, что западная антитеррористическая коалиция ведет военную кампанию в САР против террористического квазиобразования «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Ранее Газета.Ru писала, что Россия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Сирии. Официальный Дамаск, напомним, не обращался к Вашингтону за помощью, действия США на территории Сирии незаконны.

Саперы в Алеппо

Как заявил лейтенант сирийской армии Мухаммад Язан, который занимается разминированием в освобожденных от террористов населенных пунктах Алеппо, саперы Сирийской арабской армии (САА) отмечают эффективность российского снаряжения. Все его подчиненные прошли обучение в международном противоминном центре в САР и теперь в совершенстве владеют способами и методами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, включая фугасы большой мощности.

По словам Язана, предоставленное Российской Федерацией специальное снаряжение и оборудование многократно увеличивают эффективность работы сирийских саперов. В настоящий момент саперы САА ведут разминирование населенного пункта Аран в восточной части провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.