Курды намерены создать военно-воздушную базу пешмерга

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Эрбиль, 24 мая. Региональное правительство Иракского Курдистана намерено создать первую в истории курдов военную авиабазу.

Создание базы запланировано в рамках плана реформы и реорганизации курдского ополчения, ссылается местный телеканал на представителя пешмерга. Курды намерены вести переговоры с руководством антиисламистской коалиции о поставках боевых самолетов и вертолетов.

План реорганизации и реформы пешмерга был разработан совместно с военными советниками США, Германии и Великобритании, он призван объединить все вооруженные силы Курдистана и реорганизовать структуру военного министерства. Страны международной коалиции постоянно оказывают помощь Иракскому Курдистану, однако каждый грузовой самолет перед посадкой в Эрбиле должен пройти досмотр в Багдаде.