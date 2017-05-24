Шойгу: ВМФ России получит семь «Бореев», вооруженных «Булавами»

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Москва, 24 мая. Глава российского министерства обороны объявил о планах по вводу в строй ВМФ России новых стратегических ядерных подводных ракетоносцев. В общей сложности планируется ввести в строй более десятка новых подводных лодок, более половины которых составят перспективные подводные ракетоносцы класса «Борей».

«Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. ВМФ РФ также планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь «Бореев» с ракетами «Булава», — объявил сегодня глава Минобороны РФ в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Шойгу отметил, что к 2021 году предполагается иметь в боевом составе стратегических ядерных сил 13 подводных лодок.