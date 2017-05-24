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Россия
Шойгу сравнил военные расходы США и России

Шойгу сравнил военные расходы США и России

12:11  24 Мая 2017
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Шойгу сравнил военные расходы США и России

Москва, 24 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что США превосходят Россию по расходам на военные нужды в 11 раз, а Китай тратит на оборону в три раза больше средств, чем РФ.

«Наши расходы на оборону в 11 с лишним раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А по сравнению с Китаем составляют одну треть», — сказал министр в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Шойгу сравнил военные расходы США и России

По его словам, на содержание одного военнослужащего в США тратят 510 тыс. долларов, в Великобритании — 337, в Китае — 170, а в России — 54. Несмотря на такую разницу в расходовании средств на Вооруженные силы, Россия добилась политического паритета со странами блока НАТО.

Алексей Громов
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