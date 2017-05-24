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Весь мир
Ирак: в провинции Анбар уничтожено 34 боевика ИГ

Ирак: в провинции Анбар уничтожено 34 боевика ИГ

10:28  24 Мая 2017
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Ирак: в провинции Анбар уничтожено 34 боевика ИГ

Эр-Рамади, 24 мая. Иракские военные уничтожили группу боевиков «Исламского государства»* на западе провинции Анбар.

Военные источники сообщают, что правительственным войскам Ирака удалось провести успешную операцию по зачистке от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) северных берегов реки Кадисия и южных Евфрата в западном Анбаре.

Ирак: в провинции Анбар уничтожено 34 боевика ИГ

В операции принимали участие подразделения 7-й дивизии армии Ирака, войсковой спецназ и отряды шиитского ополчения. В ходе боестолкновений 34 боевика «Исламского государства» было ликвидировано.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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