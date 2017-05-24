Полет МКС можно будет увидеть невооруженным глазом

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Пермь, 24 мая. Полет Международной космической станции можно будет наблюдать на ночном небе невооруженным глазом при условии хорошей погоды. Чтобы отличить МКС от других объектов, не нужно обладать специальными познаниями.

Станция похожа на яркую звезду, только довольно быстро движущуюся. За пять минут она преодолевает весь путь по небу с запада на восток. Об этом журналистам рассказали в Пермском планетарии. Именно на широте этого города можно будет увидеть МКС в течение недели, начиная с 22 мая. В следующий раз такая возможность появится в середине июля.

При этом, добавили в планетарии, каких-либо специальных приборов не потребуется. Но если вооружиться телескопом с 40-кратным увеличением, то можно будет рассмотреть даже крылья станции и корабли, которые к ней пристыкованы.