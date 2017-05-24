Россия зафиксировала 10 нарушений перемирия в провинциях Дамаск, Хама и Латакия

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Москва, 24 мая. Десять нарушений режима прекращения огня зафиксированы Россией в Сирии. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

За сутки российская сторона зафиксировала 10 случаев стрельбы, из них четыре — в провинции Дамаск и по два — в провинциях Хама, Латакия и Деръа. При этом турецкая часть представительства сообщила о четырех нарушениях: одном — в провинции Дамаск и еще трех — в Деръа.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения происходили в районах, подконтрольных террористам запрещенных в РФ группировок «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра».

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций, в том числе пять в провинции Алеппо, в ходе которых местные жители получили 1 тонну продуктов питания. Также гумпомощь была оказана провинции Эс-Сувейда, куда доставили 1 тонну продовольственных наборов. Всего гуманитарную помощь получили 730 человек.

По линии ООН 21 тонну продуктов питания парашютами сбросили в район города Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.