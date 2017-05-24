Шойгу рассказал о перевооружении ракетных полков на «Триумфы» и «Ярсы»

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Тринадцать зенитных ракетных полков Вооруженных сил Российской Федерации оборудованы зенитной ракетной системой С-400 «Триумф» и почти 10 ракетных полков ВС РФ перевооружены на модернизированные ракетные комплексы «Ярс». Об этом в среду сообщил глава военного ведомства России Сергей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

По словам российского министра, число зенитных ракетных полков, которые оборудованы зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», увеличилось до 13. Шойгу также отметил, что ведомство уделяет тщательное внимание поддержанию потенциала стратегических ядерных сил на отметке, которая гарантирует выполнение задач ядерного сдерживания.

Кроме того, порядка двух десятков ракетных полков в сухопутных стратегических ядерных силах будут модернизированы на комплекс «Ярс» уже через четыре года, подчеркнул Шойгу.