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Общество
Первые фото устроившего теракт в Манчестере смертника появились в Сети

Первые фото устроившего теракт в Манчестере смертника появились в Сети

15:06  24 Мая 2017
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Первые фото устроившего теракт в Манчестере смертника появились в Сети

Манчестер, 24 мая. Первые фотографии смертника, устроившего террористический акт на стадионе «Манчестер Арена», появились в Сети. Об этом сообщает Rianews. 

Ранее стало известно, что устроивший взрыв в концерном комплексе Манчестера Салман Абеди имел связи с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (деятельность запрещена в России).

Ранее «Исламское государство»* (группировка запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. 

Напомним, 22 мая в Манчестере прогремел взрыв, который унес жизни 22 человек. В больницы города доставили более 50 человек, 20 из которых находятся в критическом состоянии. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#теракт #манчестер #полиция
Дана Балан
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