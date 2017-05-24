Первые фото устроившего теракт в Манчестере смертника появились в Сети

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Манчестер, 24 мая. Первые фотографии смертника, устроившего террористический акт на стадионе «Манчестер Арена», появились в Сети. Об этом сообщает Rianews.

Ранее стало известно, что устроивший взрыв в концерном комплексе Манчестера Салман Абеди имел связи с международной террористической группировкой «Аль-Каида» (деятельность запрещена в России).

Ранее «Исламское государство»* (группировка запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Напомним, 22 мая в Манчестере прогремел взрыв, который унес жизни 22 человек. В больницы города доставили более 50 человек, 20 из которых находятся в критическом состоянии.

* Организация запрещена на территории РФ.