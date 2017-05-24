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Экономика
Медведев встретится с премьером Китая во второй половине 2017 года

Медведев встретится с премьером Китая во второй половине 2017 года

10:29  24 Мая 2017
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Медведев встретится с премьером Китая во второй половине 2017-го года

Москва, 24 мая. Глава российского правительства посетит КНР во второй половине 2017 года и проведет встречу со своим китайским коллегой, сообщает МИД РФ.

Официальный визит премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай планируется на вторую половину года. В рамках этой поездки состоится 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Известно, что в преддверии встречи глав правительств Китая и России, состоится четыре комиссии на уровне вице-премьеров относительно сотрудничества в энергетической, инвестиционной, гуманитарной сферах. В сообщении МИД также отмечается, что намечен очередной раунд консультаций по стратегической безопасности и правопорядка между двумя странами.

Ирина Селезнева
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