Медведев встретится с премьером Китая во второй половине 2017 года

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Москва, 24 мая. Глава российского правительства посетит КНР во второй половине 2017 года и проведет встречу со своим китайским коллегой, сообщает МИД РФ.

Официальный визит премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай планируется на вторую половину года. В рамках этой поездки состоится 22-я регулярная встреча глав правительств двух стран. Известно, что в преддверии встречи глав правительств Китая и России, состоится четыре комиссии на уровне вице-премьеров относительно сотрудничества в энергетической, инвестиционной, гуманитарной сферах. В сообщении МИД также отмечается, что намечен очередной раунд консультаций по стратегической безопасности и правопорядка между двумя странами.