Шойгу причислил Сирию и Украину к стратегически важным для России регионам

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Москва, 24 мая. Украина, Сирия и Корейский полуостров являются стратегически важными для России регионами. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации министр подчеркнул, что тесное взаимодействие военного ведомства с профильными комитетами Совфеда способствует оперативному решению проблемных вопросов в оборонной сфере и улучшению состояния армии и флота. Это особенно актуально на фоне нарастания напряженности в мире и «прежде всего в таких стратегически важных для России районах, как Украина, Сирия и Корейский полуостров», отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны сообщал, что Россия и США продолжают поддерживать контакты по Сирии, чтобы обеспечить безопасность пилотов ВКС РФ.