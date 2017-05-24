Путин: Россия готова к тесному сотрудничеству для борьбы с глобальными угрозами

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Москва, 24 мая. При достижении целей по обеспечению региональной и глобальной безопасности ни в коем случае недопустимы действия, которые идут наперекор интересам независимых государств. Об этом говорится сегодня в приветствии главы российского государства Владимира Путина участникам восьмой международной встречи высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

По словам президента РФ, российская сторона готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в противостоянии угрозам и вызовам, с которыми сталкивается на сегодняшний день человечество.

Отметим, что приветствие российского лидера зачитал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.