Курды доставили гуманитарную помощь жителям западного Мосула

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Мосул, 24 мая. «Благотворительный фонд Барзани» доставил в западную часть второго по величине города Ирака продовольственную помощь.

Гуманитарная акция была проведена в сотрудничестве с правительством Кувейта. Курдистанский фонд доставил необходимое для населения Мосула продовольствие в освобожденные части города.

Отмечается, что жители второго по величине города Ирака находятся в критической гуманитарной ситуации и остро нуждаются в поддержке. Боевые действия в Мосуле продолжаются, городская инфраструктура практически полностью разрушена. В текущем месяце уже 12 тысяч семей в Мосуле получили от курдов продовольственную помощь.