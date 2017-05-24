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Весь мир
Курды доставили гуманитарную помощь жителям западного Мосула

Курды доставили гуманитарную помощь жителям западного Мосула

10:14  24 Мая 2017
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Курды доставили гуманитарную помощь жителям западного Мосула

Мосул, 24 мая. «Благотворительный фонд Барзани» доставил в западную часть второго по величине города Ирака продовольственную помощь.

Гуманитарная акция была проведена в сотрудничестве с правительством Кувейта. Курдистанский фонд доставил необходимое для населения Мосула продовольствие в освобожденные части города.

Курды доставили гуманитарную помощь жителям западного Мосула

Отмечается, что жители второго по величине города Ирака находятся в критической гуманитарной ситуации и остро нуждаются в поддержке. Боевые действия в Мосуле продолжаются, городская инфраструктура практически полностью разрушена. В текущем месяце уже 12 тысяч семей в Мосуле получили от курдов продовольственную помощь.

Алексей Громов
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