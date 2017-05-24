«Справедливая Россия» готовит закон о реновации жилья в масштабах РФ

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Москва, 24 мая. Представители фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предложили распространить идею реновации жилищного фонда из Москвы на всю остальную Россию. Как заявил лидер фракции Сергей Миронов, «справороссы» намерены вскоре представить к рассмотрению соответствующий законопроект.

«Мы хотим, чтобы это был базовый, ключевой закон по реновации в РФ. Москва идет своей дорогой, но нужно другие регионы рассматривать», — заявил Миронов.

По словам депутата, о готовности присоединиться к предполагаемой федеральной программе реновации жилищного фонда уже объявили представители Севастополя, а также «целого ряда городов и субъектов, губернаторы которых сказали «мы тоже хотим». Миронов отметил, что программа сноса «хрущевок» продолжается в Петербурге, однако на основании местных, а не всероссийских решений.