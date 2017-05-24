Четверть россиян ждет прогресса в отношениях России и Франции при Макроне

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Москва, 24 мая. Четверть россиян, принявших участие в соцопросе ВЦИОМ, надеется на улучшение отношений Франции и России после избрания Эммануэля Макрона президентом Пятой республики.

Как сообщает ВЦИОМ, почти 40% респондентов считают, что политика Макрона не отразится принципиально на диалоге Москвы и Парижа. И только 9% участников опроса полагают, что отношения двух стран в дальнейшем могут испортиться.

Как передает «Аргументы и Факты», треть россиян видит российско-французские отношения нейтральными. 29% опрошенных они кажутся прохладными, 13% — дружественными.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и новый лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящей встречи обсудят региональные конфликты, торгово-экономическое сотрудничество и другие темы.