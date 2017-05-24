Путин: Практика двойных стандартов неприемлема при решении вопросов безопасности

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Завидово (Тверская область), 24 мая. Практика двойных стандартов и ущемление интересов отдельных стран не должны быть применимы при решении задач по обеспечению международной безопасности. Только в этом случае борьба с терроризмом будет эффективной.

Об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам VIII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которое зачитал перед участниками конференции секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Крайне важно, чтобы меры по обеспечению региональной и глобальной безопасности предпринимались на основе консолидированных подходов при неукоснительном соблюдении принципов и норм международного права. Категорически неприемлемы действия, ущемляющие законные интересы суверенных государств, а также практика двойных стандартов», — говорится в сообщении российского лидера.

Путин особо подчеркнул необходимость координации всех усилий по борьбе с терроризмом. Тема межнациональной угрозы станет одной из главных на сегодняшнем форуме.