День славянской письменности и культуры: кириллица защищает надежнее пушек

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24 мая Россия празднует День славянской письменности и культуры, день равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, создателей первого старославянского алфавита и азбуки. Празднование происходит на фоне нового наступления на русский язык и кириллицу.

Так, 23 мая Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому национальные телеканалы должны с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 отводить трансляциям на украинском языке не менее 75% эфира, хотя большая часть населения Украины до сих пор использует для общения и в быту русский язык. Чуть раньше власти Казахстана приняли принципиальное решение перевести казахский алфавит на латиницу — и такие же идеи витают в киевских коридорах власти.

Тысяча лет славянского алфавита

На сегодняшний момент на славянских языках в мире говорит более 400 миллионов человек. Из них более 250 миллионов являются носителями русского языка. Второе и третье места по распространенности занимают украинский и польский языки (45 и 40 миллионов носителей в мире), далее следуют сербохорватский (21 миллион), чешский (9,5 миллионов) и болгарский (8,5 миллионов) языки. Очень близкий к русскому языку белорусский насчитывает 6,4 миллиона носителей, а замыкают первую десятку славянских языков словацкий, словенский и македонский языки.

Единый праславянский язык, согласно новейшим исследованиям, разделился с балтской группой языков около 1500 года до нашей эры. В своем едином состоянии он просуществовал до 700-х годов нашей эры, когда во время Темных веков на территориях славян начался бурный этногенез, приведший к стремительному расхождению языков славянской семьи. Именно от этой точки можно отсчитывать историю всех нынешних славянских языков и диалектов.

Впрочем, Кирилл и Мефодий, создавшие свою азбуку в IX веке, еще застали тот единый «праславянский» язык, который они и обратили в столь известные нам сегодня символы кириллицы. В силу этого практически все славянские народы, даже пользующиеся латиницей, сегодня легко читают кириллические тексты — в то время как на самой латинице многие звуки славянских языков приходится передавать сложными сочетаниями букв (например, привычный нам звук «щ» приходится записывать как «shch»).

Собственный алфавит — великая ценность. Возможность записать мысли и концепции на родном языке и в удобной письменной трансляции всегда в истории определяла рост культуры, науки и техники, приводя к неизбежному развитию национального самосознания. Вот почему после смерти Мефодия его противникам, в основном грекам и латинянам, удалось добиться запрещения славянской письменности в родной для Кирилла и Мефодия Моравии. Многие ученики создателей первой славянской азбуки были казнены, и лишь некоторые из них смогли бежать в Болгарию.

Согласно нынешним научным представлениям, именно в Болгарии около 900 года один из учеников Кирилла и Мефодия, Климент Охридский, создал современный вариант написания кириллических букв. Этот вариант, который мы используем сегодня и называем «кириллицей», отличается от трудов Кирилла и Мефодия, поскольку сами братья использовали в своих работах более архаичный вариант начертания символов — глаголицу.

Однако, если кириллические начертания букв и были разработаны Климентом, то сама работа по вычленению звуков славянского языка была однозначно проделана Кириллом и Мефодием, а именно это является главной частью всякой работы по созданию новой письменности. Современные ученые единодушно отмечают высочайший уровень этой работы, давшей обозначения практически для всех научно выделяемых славянских звуков. В этом мы обязаны, видимо, отмеченным в источниках выдающимся лингвистическим способностям Кирилла.

Тысяча лет гонений

Возникновение собственной письменности дало в руки славянам мощнейшее оружие, которого были лишены многие народы Африки, Азии и Америки. Часто в истории книга европейского проповедника наносила больше разрушений традиционного образа жизни народов этих континентов, нежели ружье конкистадора или плетка работорговца.

В случае же славянской культуры западноевропейские страны во многом были лишены этого оружия — славяне буквально «укрылись» щитом своей собственной письменности и смогли обеспечить себе культурную и национальную автономию на протяжении столетий, несмотря на постоянные попытки вестернезировать и «олатинить» свои языки.

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Надо признать, что частично эта задача была все-таки решена. Так, единый по сути сербохорватский язык сегодня искусственно разделен надвое — хорваты в своем варианте письменности используют латинские символы, в то время как сербы сохранили верность латинице. Перешли в итоге на латиницу и Чехия с Польшей — но этот процесс был густо полит кровью гуситских войн и сдобрен пытками «братьев Иисуса» (иезуитов), которые буквально «огнем и мечом» насаждали католицизм на польских землях, одновременно внедряя латиницу вместо кириллицы.

И все же, несмотря на многовековые усилия на Балканах и в Восточной Европе, последователям гонителей Кирилла и Мефодия не удалось совершить главного — уничтожить славянскую письменность и славянские языки. На сегодняшний день крепость славянских языков стоит все так же прочно, хотя попытки разрушения ее стен только усиливаются — год от года.

Спилкuitесь ukраинсkою

Новая реальность ХХI века — это постепенная унификация языкового пространства, которое в последние десятилетия стремительно глобализируется. В качестве основного языка глобального мира выступает английский, который все шире используется как язык науки, техники, глобальной экономики и интернета. На сегодняшний день знание английского является безусловным атрибутом образованного человека — именно этот язык позволяет китайцу общаться с русским, а украинцу — с японцем. Но, с другой стороны, как показывает практика многих не англоязычных стран, сохранение своего языка, письменности и культуры является жизненно важной задачей.

Родной язык и своя письменность не позволяют стране и нации свалиться в «обезьянью» псевдокультуру бездумного подражания и заимствования. Пройдя через горнило собственного языка и письменности, многие глобальные понятие трансформируются и наполняются собственным смыслом. Что, как вариант, произошло с такими глобальными смыслами, как liberalism и consumerism, которые на русской почве весьма обосновано преобразовали в «либерастию» и «потреблятство». Так высвечиваются пороки современной политико-экономической системы, во многом несовместимой с традиционными русскими ценностями.

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Попытки тотального выхолащивания собственной языковой культуры и подчинения ее глобальным образцам — это путь к историческому и национальному забвению. Не секрет, что на той же Украине сегодня вброшена в массы не просто идея «ухода от русскости», воплощение которой мы наблюдаем каждый день в новостях, но и «забвения славянства», что может окончательно погубить соседнюю страну как культурную и национальную единицу, полностью подчинив ее Западу.

В частности, уже несколько лет на Украине обсуждают переход страны на латиницу — якобы с целью «приближения к Европе» и «ухода от ненавистной России». Manifest ukraїnśkoї latynky («Манифест украинской латиницы») — вполне цельный документ, который нынче обсуждается в кругах украинской элиты.

С весьма показательным заявлением выступил бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, написавший в своем фейсбуке: «В перспективе неплохо было бы сначала в форме шутки, а потом всерьез перейти на латиницу. Чем больше мы будем отличаться от РФ — тем лучше. Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии».

Украинская попытка «убить в себя славянина» может закончиться только национальной катастрофой и историческим забвением. Ведь невозможно убить в себе что-то, что является твоей внутренней сущностью, твоей идентичностью и местом в мире, — и остаться живым.