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Происшествия
Три десятка авто сгорели ночью на парковке в Новой Москве

Три десятка авто сгорели ночью на парковке в Новой Москве

10:09  24 Мая 2017
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Три десятка авто сгорели ночью на парковке в Новой Москве

Москва, 24 мая. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций потушили возгорание на открытой автомобильной парковке в столице. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России. 

По данным ведомства, из-за пожара частично были повреждены три десятка транспортных средств, сообщает РИАМО

Согласно имеющейся информации, в ночь на среду в 02.53 поступило сообщение о том, что в деревне Саларьево на открытой парковке произошло возгорание. В общей сложности пострадали 28 автомобилей. Почти два часа ушло на тушение пожара. 

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства и возможные причины пожара.

#пожар #москва #мчс #авто
Дана Балан
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