Три десятка авто сгорели ночью на парковке в Новой Москве

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Москва, 24 мая. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций потушили возгорание на открытой автомобильной парковке в столице. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

По данным ведомства, из-за пожара частично были повреждены три десятка транспортных средств, сообщает РИАМО.

Согласно имеющейся информации, в ночь на среду в 02.53 поступило сообщение о том, что в деревне Саларьево на открытой парковке произошло возгорание. В общей сложности пострадали 28 автомобилей. Почти два часа ушло на тушение пожара.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства и возможные причины пожара.