Петербуржец обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой

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Санкт-Петербург, 24 мая. В Санкт-Петербурге расследуется смерть женщины, чье тело обнаружил житель Невского района во время прогулки с собакой. Как сообщил источник ФАН, личность погибшей уже предварительно установлена.

Накануне рано утром выгуливавший собаку мужчина обнаружил на берегу Невы, недалеко от дома №138/2 по проспекту Обуховской Обороны, тело неизвестной женщины. Она была одета с серую спортивную куртку на молнии, черную футболку и черные джинсы.

По предварительным данным, тело принадлежит местной жительнице Наталье Ш. 1976 года рождения. Обстоятельства и причины ее смерти сейчас выясняются.