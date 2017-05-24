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Происшествия
Петербуржец обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой

Петербуржец обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой

10:06  24 Мая 2017
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Петербуржец обнаружил труп женщины во время прогулки с собакой

Санкт-Петербург, 24 мая. В Санкт-Петербурге расследуется смерть женщины, чье тело обнаружил житель Невского района во время прогулки с собакой. Как сообщил источник ФАН, личность погибшей уже предварительно установлена.

Накануне рано утром выгуливавший собаку мужчина обнаружил на берегу Невы, недалеко от дома №138/2 по проспекту Обуховской Обороны, тело неизвестной женщины. Она была одета с серую спортивную куртку на молнии, черную футболку и черные джинсы. 

По предварительным данным, тело принадлежит местной жительнице Наталье Ш. 1976 года рождения. Обстоятельства и причины ее смерти сейчас выясняются.

 

Алексей Громов
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