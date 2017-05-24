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Новороссия
ДНР: под Донецком и Горловкой обстрелами ВСУ повреждены дома

ДНР: под Донецком и Горловкой обстрелами ВСУ повреждены дома

10:01  24 Мая 2017
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ДНР: под Донецком и Горловкой обстрелами ВСУ повреждены дома

Донецк, 24 мая. Украинские силовики за минувшие сутки 48 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, нарушая договоренности о соблюдении режима тишины.

Под обстрелом ВСУ оказались 14 населенных пунктов. По данным оперативного командования ДНР, повреждены жилые дома в поселках Александровка (запад Донецка), Гольмовский (север Горловки) и Крутая Балка (под Ясиноватой).

ДНР: под Донецком и Горловкой обстрелами ВСУ повреждены дома

Как стало известно журналистам, украинские военнослужащие вели огонь из минометов, ПТУР, БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия.  

Алексей Громов
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