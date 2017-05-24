Бывшие руководители «Седьмой студии» задержаны по делу о хищениях

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Москва, 24 мая. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны по делу о хищении, в рамках которого в «Гоголь-центре» прошли обыски.

«В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева», — сообщила ТАСС представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Обыски в связи с расследованием прошли сразу по нескольким адресам в различных субъектах страны. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не политизировать эти обыски.