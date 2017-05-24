Теракт на концерте в Манчестере унес жизни двух поляков

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Варшава, 24 мая. В ходе теракта на концерте в британском Манчестере погибли по крайней мере двое граждан страны, а еще один поляк получил ранения. Такую информацию распространило в официальном сообщении Министерство иностранных дел Польши по данным британской Секретной разведывательной службы.

«Среди жертв террористического нападения в понедельник в Манчестере есть по крайней мере двое польских граждан, а еще один был ранен, — указано в сообщении, опубликованном на сайте польского МИД. — Мы обращаемся к полякам, живущим в Манчестере, с просьбой соблюдать особую осторожность и выполнять требования местных властей».

Польский МИД передал глубокие соболезнования семьям жертв теракта.

Напомним, в результате теракта, совершенного в концертном комплексе Manchester Arena во время концерта певицы Арианы Гранде погибли 22 человека, около 60 получили ранения.