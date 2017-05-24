Трамп прибыл на встречу с Папой Римским в Ватикан

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Ватикан, 24 мая. Американский президент Дональд Трамп, совершающий свое первое зарубежное турне, сегодня прилетел в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает телевидение Rai.

По имеющейся информации, глава Белого дома с первой леди США будут приняты папой Франциском, после чего у Трампа назначена встреча с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. По завершении официальной части программы ожидается экскурсия в Сикстинскую капеллу и Собор Святого Петра.

Стоит отметить, что у лидера США и понтифика совершенно разные взгляды на ряд актуальных вопросов, в том числе речь идет о вопросах касательно мигрантов, глобального потепления и проблем современного мира.