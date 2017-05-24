Россияне отмечают День славянской письменности и культуры

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Москва, 24 мая. День славянской письменности и культуры отмечается в России 24 мая. Праздник, связанный с создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием, начали отмечать в Болгарии еще в XIX веке, а позже традицию переняли и другие славянские страны.

В России этот день поначалу был преимущественно церковным праздников, однако в 1863 году 1000-летие создания славянской отметили на государственном уровне. В СССР праздник отмечался с 1986 года, а в 1991 году получил статус государственного, сообщает «Парламентская газета».

Если ранее ежегодно выбирался город, в котором День славянской письменности и культуры отмечался особо, то с 2010 года основные мероприятия проходят в Москве. Главные торжества пройдут в среду на Красной площади. На открытии мероприятия выступят различные детские хоровые коллективы столицы. Также в празднике примут участие 220 домов культуры.

«Красная площадь — символ Москвы, символ России станет и центром празднования в очередной раз Дня славянской письменности и культуры. Но для нас также важно, что чиновники от культуры не занимаются непосредственно организацией события, не формируют программу. Всю содержательную часть мы делаем совместно с фондами и некоммерческими организациями», — сообщил РИАМО замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.