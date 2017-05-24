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Новороссия
ДНР: ВСУ заминировали дорогу к Донецкой фильтровальной станции

ДНР: ВСУ заминировали дорогу к Донецкой фильтровальной станции

9:49  24 Мая 2017
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ДНР: ВСУ заминировали дорогу к Донецкой фильтровальной станции

Донецк, 24 мая. Украинские силовики заминировали подъездную дорогу к Донецкой фильтровальной станции. Об этом журналистам сообщили в силовых ведомствах ДНР. На пути к ДФС обнаружено множество взрывных устройств.

Уточняется, что еще вчера их не было, значит ВСУ активно «поработали» минувшей ночью. Сотрудникам станции чудом удалось благополучно добраться до своих рабочих мест — машинам пришлось объезжать опасность по обочинам, рассказали представители компании «Вода Донбасса».

ДНР: ВСУ заминировали дорогу к Донецкой фильтровальной станции

Сейчас принимаются меры для разминирования участка дороги.   

Алексей Громов
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