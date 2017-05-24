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Новороссия
Пушилин: Киев намеренно идет на эскалацию конфликта в Донбассе

Пушилин: Киев намеренно идет на эскалацию конфликта в Донбассе

9:46  24 Мая 2017
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Пушилин: Киев намеренно идет на эскалацию конфликта в Донбассе

Донецк, 24 мая. Киевское руководство специально провоцирует нарастание вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в среду заявил полномочный представитель Донецкой народной республики Денис Пушилин. 

По его словам, невзирая на громкие заявления украинских властей о соблюдении минских соглашений, Киев продолжает нагнетать обстановку в Донбассе.

«Украина открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в серой зоне», — подчеркнул Пушилин.

Кроме того, согласованная в столице Белоруссии стратегия разведения вооруженных сил Украины и республик Донбасса регулярно срывается Киевом.  

Как ранее стало известно, киевские силовики наказали жительницу города Счастье за использование запрещенной на Украине социальной сети. 

#пушилин #днр #киев #донбасс #украина #донецк
Дана Балан
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