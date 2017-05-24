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Скончался внук Сталина, театральный режиссер Бурдонский

Скончался внук Сталина, театральный режиссер Бурдонский

10:00  24 Мая 2017
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Скончался внук Сталина, театральный режиссер Бурдонский

Москва, 24 мая. Внук Иосифа Сталина, режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. 

«Не стало Саши Бурдонского – режиссера театра Российской Армии, моего друга и сокурсника по ГИТИСу…Удивительный, талантливый, один из самых интеллигентных людей за мою жизнь…», — сообщил о смерти режиссера актер Станислав Садальский.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии, где он проработал много лет и поставил несколько знаковых спектаклей. Удостоился званий Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и Народного артиста России (1996), передает Дни.Ру.

Алексей Громов
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