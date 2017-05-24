Скончался внук Сталина, театральный режиссер Бурдонский

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Внук Иосифа Сталина, режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни.

«Не стало Саши Бурдонского – режиссера театра Российской Армии, моего друга и сокурсника по ГИТИСу…Удивительный, талантливый, один из самых интеллигентных людей за мою жизнь…», — сообщил о смерти режиссера актер Станислав Садальский.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии, где он проработал много лет и поставил несколько знаковых спектаклей. Удостоился званий Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и Народного артиста России (1996), передает Дни.Ру.