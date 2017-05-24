Турция ввела новые ограничения на поставки пшеницы из России

В Избранное

Скопировать

Анкара, 24 мая. Турецкие власти ввели ограничения на импорт пшеницы из России. Новые правила предполагают, что на долю РФ должно приходиться не более 25% от количества всех выданных лицензий.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний, занимающихся поставками зерна в Турцию.

Не исключено, что к таким мерам Анкара прибегла после отказа Москвы снять запрет на ввоз страну турецких томатов.

Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда было объявлено о снятии всех ограничений с российской стороны. Однако томаты остались под запретом.