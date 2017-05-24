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Экономика
Турция ввела новые ограничения на поставки пшеницы из России

Турция ввела новые ограничения на поставки пшеницы из России

9:34  24 Мая 2017
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Турция ввела новые ограничения на поставки пшеницы из России

Анкара, 24 мая. Турецкие власти ввели ограничения на импорт пшеницы из России. Новые правила предполагают, что на долю РФ должно приходиться не более 25% от количества всех выданных лицензий.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компаний, занимающихся поставками зерна в Турцию.

Не исключено, что к таким мерам Анкара прибегла после отказа Москвы снять запрет на ввоз страну турецких томатов.

Турция ввела новые ограничения на поставки пшеницы из России

Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда было объявлено о снятии всех ограничений с российской стороны. Однако томаты остались под запретом.  

#путин #эрдоган
Алексей Громов
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