ИГИЛ на горизонте: Путин и Дутерте начинают совместную войну с терроризмом

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‍Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных видах вооружения для борьбы с террористическим квазиобразованием «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об угрозе террористических группировок и возможном сотрудничестве государств.

Дутерте надеется на поддержку России в обеспечении Филиппин современным оружием. По его словам, он приехал в Москву, чтобы заручиться поддержкой России и «подтвердить нашу дружбу».

Глава Филиппин отметил, что у них были заказы в Соединенных Штатах, но в настоящий момент обстановка там оставляет желать лучшего. По его мнению, сегодняшняя ситуация в США не позволяет сражаться с «Исламским государством»* и его подразделениями и группировками.

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что противостояние на Филиппинах будет решено с минимальными человеческими потерями. Кроме того, он рассказал о перспективах военного и экономического сотрудничества между Манилой и Москвой.

Родриго Дутерте пояснил, что ему необходимо прекратить свой визит в Россию и немедленно вернуться в Филиппины, поскольку в стране разгорается военное противостояние с боевиками «Исламского государства». Напомним, 22 мая президент Филиппин распорядился ввести военное положение в провинции Минданао. Изначально планировалось, что Дутерте пробудет в Российской Федерации до 26 мая.

Как передавала Lenta.ru, о том, что российский лидер примет Дутерте в Кремле 25 мая, стало известно лишь в пятницу, 19 мая. Отметим, что Владимир Путин пригласил своего коллегу посетить российскую столицу в ходе саммита АТЭС, который состоялся еще в ноябре прошлого года в Перу.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: короткая встреча президента России Владимира Путина и филиппинского президента Родриго Детерте получилась короткой. Главе Филиппин пришлось вернуться в страну раньше времени из-за военных действий на одном из островов, где активизировалась группировка террористов и введено чрезвычайное положение. Эти два события — встреча и бои на острове — тесно связаны.

«Во-первых, поводом к встрече стало желание Филиппин решить проблему безопасности страны, ситуация обострилась в последнее время. Во-вторых, активизация боевиков явно была приурочена к визиту Дутерте в Россию, и целью этой активизации был срыв переговоров между двумя лидерами. Именно поэтому главы двух государств не стали отменять встречу и использовали форс-мажор в качестве повода провести переговоры более интенсивно. Дутерте, который славен своей прямолинейностью (особенно в адрес США), сообщил открытым текстом, что больше не собирается покупать оружие в США, которых считает главным источником угроз в тихоокеанском регионе. И вот это желание сменить одного поставщика вооружений на другого, очевидно, не может не вызывать в США беспокойства», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, Дутерте запрашивает определенные виды вооружения, которые нужны как раз для борьбы с незаконными вооруженными формированиями — ракеты малой дальности, высокоточное оружие и вертолеты. Для России одинаково важно как выступить гарантом стабильности (по мере возможностей помогая в этом Китаю) в тихоокеанском регионе, так и воспользоваться запросом Филиппин на российское оружие.

«Владимир Путин на просьбу Дутерте о перевооружении ответил предложением о внешнеэкономическом партнерстве. Даже если мы увеличим оборот поставок в Россию фруктов из Филиппин, это уже будет неплохой результат. Фрукты и витамины никому еще не вредили. Но помимо этого неплохие перспективы в энергетической области, связанные с наращиванием глобального проекта «Шелкового пути», а также помощь Филиппинам в развитии атомной отрасли — «Росатом» готов построить в Филиппинах АЭС «Баатан». Щедрость щедростью (о чем говорил Дутерте перед визитом в отношении России), но геополитические обстоятельства можно и нужно использовать для наращивания экономических связей между странами. США предпринимали определенные усилия, чтобы между Россией и Филиппинами не произошло сближение. В частности, Дональд Трамп уже приглашал Дутерте в гости, но филиппинский президент фактически отказался от поездки, сообщив, что хочет подумать над этим приглашением. Приглашение же России он принял не раздумывая», — резюмировал Игорь Рябов.

* Организация запрещена на территории РФ.