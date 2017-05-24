НАК объявил о снижении числа терактов в России в 10 раз

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Москва, 24 мая. За минувшие пять лет число террористических преступлений в России сократилось более чем в 10 раз, заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Алексей Ковалев в ходе научно-практической конференции по борьбе с терроризмом в Красноярске. При этом, подчеркнул Ковалев, терроризм остается серьезной международной угрозой.

«Борьба с терроризмом дает свои плоды. За последние пять лет количество преступлений террористической направленности на территории России сократилось более чем в 10 раз», — объявил в ходе конференции Ковалев, отметив, что если в 2011 году было зафиксировано 365 преступлений террористической направленности, в 2016 их количество сократилось до 34.

Ковалев отметил также, что за минувшие годы были предотвращены попытки 150 граждан РФ выехать в страны Ближнего Востока для вступления в террористические группировки, из них 90 человек были привлечены к уголовной ответственности.