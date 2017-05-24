«Роснефть» увеличила сумму иска к АФК «Система» до 170,6 млрд рублей

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Уфа, 24 мая. «Роснефть» подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении исковых требований к АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест». Теперь истец требует взыскать 170,6 млрд рублей, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«170,6 млрд рублей (уточненная сумма иска. — Прим. ФАН)», — сказал он.

По словам Леонтьева, изменение исковых требований связано с пересчетом обесценивания рубля, передает ТАСС.

Добавим, ранее Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» о взыскании 106,6 млрд рублей, после чего истец обратился в Арбитражный суд Башкирии. Заседание по данному иску назначено на 6 июня.