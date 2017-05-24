Карякин: Готов бросить вызов «Спартаку»

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Российский шахматист Сергей Карякин, который является поклонником московского «Спартака», поделился эмоциями от чемпионства любимого клуба.

По словам чемпиона мира по быстрым шахматам и по блицу, он в течение нескольких лет переживает за красно-белых.

«Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства «Спартака» в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном», — отметил 27-летний гроссмейстер.

Карякин добавил, что, видимо, придется обещание исполнить. Также он рассказал, что его любимым игроком является полузащитник Денис Глушаков.

Кроме того, он отметил, что не прочь провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака», добавив, что очень хотел бы сразиться с наставником «Спартака» Массимо Каррерой, пишут «Известия».

Напомним, столичный «Спартак» одержал победу в завершившемся чемпионате России.