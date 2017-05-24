Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Гражданка США скончалась в центре Петербурга 

Гражданка США скончалась в центре Петербурга 

9:20  24 Мая 2017
530

Гражданка США скончалась в центре Петербурга 

Санкт-Петербург, 24 мая. Пожилая американка скончалась в центре Северной столицы. Ее тело было найдено у дома №6 по Дворцовой набережной.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, днем ранее гражданка США 1943 года рождения приехала в Санкт-Петербург по туристической визе.

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре на теле не обнаружено. Точные причины гибели американки установят судмедэксперты, труп направлен в морг. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть