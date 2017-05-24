Гражданка США скончалась в центре Петербурга 

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Санкт-Петербург, 24 мая. Пожилая американка скончалась в центре Северной столицы. Ее тело было найдено у дома №6 по Дворцовой набережной.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, днем ранее гражданка США 1943 года рождения приехала в Санкт-Петербург по туристической визе.

Признаков насильственной смерти при первичном осмотре на теле не обнаружено. Точные причины гибели американки установят судмедэксперты, труп направлен в морг.