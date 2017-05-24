Плита насмерть придавила гастарбайтера на стройке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 мая. В Красногвардейском районе Петербурга плита насмерть придавила рабочего на строительной площадке. Как сообщил источник ФАН, уроженец Таджикистана 1983 года рождения скончался на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, накануне днем на стройплощадке ТК «Заневский каскад» на Заневском проспекте железобетонная плита упала на рабочего, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму и скончался. Все обстоятельства его гибели сейчас выясняются.