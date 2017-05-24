Донбасс: бойцы ВСУ наказали жительницу Счастья за использование «запрещенной» соцсети

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Луганск, 24 мая. Солдаты ВСУ отобрали смартфон у жительницы Счастья за использование российской соцсети. Об этом потерпевшая сообщила в МВД ЛНР.

На горячую линию МВД республики позвонила девушка 1998 года рождения, которая рассказала, ездила в Луганск, а на обратном пути на блокпосту в районе села Петровка ее остановили бойцы ВСУ.

«Солдаты приказали предъявить документы и багаж к осмотру. В сумке заявительницы они обнаружили смартфон LG, приказали включить его и передать им для проверки. Увидев на экране «кнопку» популярной российской социальной сети и убедившись в ее работоспособности, военные заявили, что заявительница «нарушает законы Украины» и что смартфон они «конфискуют», — сообщили в ЛНР.

Солдаты ВСУ пригрозили девушке арестом и передачей ВСУ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете на Украине российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекса».