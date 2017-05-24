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Происшествия
Рецидивист сгорел дотла после удара током в трансформаторной будке в Ленобласти

Рецидивист сгорел дотла после удара током в трансформаторной будке в Ленобласти

9:11  24 Мая 2017
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Рецидивист сгорел дотла после удара током в трансформаторной будке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 мая. Безработный мужчина получил удар током и обуглился в деревне Лесколово Ленинградской области. Об этом УМВД России по Всеволожскому району. 

Как стало известно ФАН, в минувший вторник в 06.10 поступило сообщение о том, что в деревне Лесколово на старой птицефабрике обнаружен труп мужчины в трансформаторной будке. 

Оказалось, что в указанном населенном пункте находится трансформаторная подстанция с сильным рабочим напряжением, на полу которой обнаружен обгоревший труп мужчины. Погибшим оказался мужчина 1981 года рождения.

Известно, что мужчина ранее был судим за кражу, угон авто и хранение наркотиков. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#петербург #ток #напряжение
Дана Балан
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