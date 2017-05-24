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Происшествия
Труп молодой женщины обнаружен на берегу озера в Ленобласти

Труп молодой женщины обнаружен на берегу озера в Ленобласти

9:07  24 Мая 2017
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Труп молодой женщины обнаружен на берегу озера в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 мая. На берегу озера Большое Лебяжье, в трех километрах от железнодорожной станции Горьковское в Ленобласти, обнаружено тело молодой женщины.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшей оказалась безработная гражданка 1989 года рождения. На голове женщины был повязан полиэтиленовый пакет, а к нему подведен шланг от газового баллона.

Труп наплавлен в морг, заключение о причинах смерти сделают патологоанатомы. А следователям предстоит выяснить подробности произошедшего. 

Алексей Громов
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