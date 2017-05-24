Имя Шеремета включат в список погибших журналистов в Музее новостей в Вашингтоне

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Вашингтон, 24 мая. Имя убитого в Киеве российского и украинского журналиста Павла Шеремета в июне включат в список погибших по всему миру журналистов, который ведет расположенный в Вашингтоне Музей новостей. В общей сложности 5 июня в списки музея будут включены 14 журналистов, погибших в 2016 году.

«Журналисты, чьи имена написаны на этом мемориале, отдали свои жизни на службе обществу, многие из них продолжали работу после нападений или перед лицом смертельных угроз, — объявил глава Института музея новостей Джин Полицински. — В прошлом году журналисты столкнулись с беспрецедентными опасностями, пытаясь сообщать новости, во многих случаях — из стран, где свобода прессы под угрозой или не существует».

В общей сложности в мартирологе вашингтонского Музея новостей записаны имена 2285 журналистов, погибших по всему миру с 1837 года.

Напомним, Павел Шеремет в июле 2016 года был взорван в своем автомобиле в Киеве. Причиной убийства сочли профессиональную деятельность журналиста, организованное украинскими правоохранительными органами расследование не дало результата.