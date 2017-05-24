Пес, сыгравший лютоволка Сноу в «Игре престолов», жив и продолжает сниматься
Вашингтон, 24 мая. Джордж Мартин в течение нескольких часов сначала умертвил лютоволка Призрака из «Игры престолов», а потом воскресил животное.
Все дело в том, что автор серии книг «Песнь льда и пламени» изначально сообщил в своем аккаунте в Twitter, что пес, который радует зрителей на протяжении шести сезонов сериала, скончался.
Однако спустя пару часов писатель поправил сам себя, сообщив в следующем твите, что его не так поняли: на самом деле скончался волк по имени Призрак, который проживал до смерти в заповеднике Уайлд Спирит Вулф.
Добавим, что седьмой сезон сериала «Игра престолов» канал HBO начнет показывать 16 июля.