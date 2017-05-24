Пес, сыгравший лютоволка Сноу в «Игре престолов», жив и продолжает сниматься

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 24 мая. Джордж Мартин в течение нескольких часов сначала умертвил лютоволка Призрака из «Игры престолов», а потом воскресил животное.

Все дело в том, что автор серии книг «Песнь льда и пламени» изначально сообщил в своем аккаунте в Twitter, что пес, который радует зрителей на протяжении шести сезонов сериала, скончался.

Однако спустя пару часов писатель поправил сам себя, сообщив в следующем твите, что его не так поняли: на самом деле скончался волк по имени Призрак, который проживал до смерти в заповеднике Уайлд Спирит Вулф.

Добавим, что седьмой сезон сериала «Игра престолов» канал HBO начнет показывать 16 июля.

In loving memory of the real life Ghost from the Wild Spirit Wolf Sanctuary. He passed this week & he will be missed. R.I.P pic.twitter.com/FHGRpagEiC — George RR Martin (@GRRMspeaking) May 23, 2017