Два малыша скончались в Петербурге, уснув с родителями

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Санкт-Петербург, 24 мая. Два младенца скончались минувшей ночью в Петербурге, уснув со своими родителями. Об этом сообщает УМВД России.

Две страшные трагедии произошли минувшей ночью в Петербурге. Как стало известно ФАН, 23 мая в 09.40 в квартире по улице Чудновского без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп младенца 2017 года рождения, который проживал совместно с матерью 1982 года рождения и отцом Багринцевым 1976 года рождения.

Известно, что малыш спал в кровати с родителями, которые утром обнаружили бездыханное тело своего ребенка. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Аналогичная история произошла в тот же день после полудня. В минувший вторник в 14.30 в квартире по проспекту Луначарского обнаружен труп малыша 2016

года рождения, который проживал совместно с матерью 1992 года рождения и отцом 1987 года рождения.

Обе семьи на профилактических учетах не состоят.

