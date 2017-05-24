Ученые рекомендовали «совам» позже начинать свой рабочий день

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Сидней, 24 мая. Австралийские ученые, проведя исследования на тему «как рациональнее использовать рабочий день», поняли, что «совам» лучше начинать работу позже.

Как пишет «Газета.ru», таким образом научные светила доказали на практике, что в принципе и так все уже знали – и в первую очередь сами «совы», у которых основная активность проходит во второй половине суток.

Как выяснили ученые из Сиднея, режим дня каждого человека регулируется так называемыми «циркадными» ритмами, которые функционируют наподобие внутренних часов.

То есть, проще говоря, у каждого отдельного взятого человека часы максимальной продуктивности персональные, поэтому работодателям, которые думают об эффективности работы, должны учитывать этот фактор.