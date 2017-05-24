Сирия: в Алеппо саперы обезвреживают по сотне взрывных устройств в день

Алеппо, 24 мая. Сотрудникам сирийских саперных подразделений в провинции Алеппо, подготовленных российскими специалистами и снабженных российской экипировкой и снаряжением, приходится ежедневно обезвреживать около сотни фугасов, растяжек и других взрывоопасных предметов.

«Все мои подчиненные прошли обучение в Международном противоминном центре в Сирии и в совершенстве владеют методами и способами обнаружения и нейтрализации взрывоопасных предметов, в том числе и фугасов большой мощности. Саперы с помощью оборудования российского производства за сутки обезвреживают в среднем до сотни фугасов, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов, — рассказал ТАСС руководитель сирийского саперного подразделения Мухаммад Язан в ходе разминирования расположенного в восточной части Алеппо населенного пункта Аран.