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Политика
Сотрудники Нацгвардии США научатся говорить по-русски

Сотрудники Нацгвардии США научатся говорить по-русски

8:52  24 Мая 2017
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Сотрудники Нацгвардии США научатся говорить по-русски

Вашингтон, 24 мая. Уроки русского языка появятся в расписании занятий сотрудников Национальной гвардии США. Кроме того, бойцы будут изучать историю России и ее культурные традиции. О наборе штата учителей объявил Пентагон, на сайте госсакупок опубликован соответствующий тендер. Об этом стало известно RT

«Ознакомить учащихся с военной терминологией и обучить практическому использованию условных обозначений», — описываются в документе задачи, которые должны будут выполнять специалисты.

Сотрудники Нацгвардии США научатся говорить по-русски

Программа рассчитана на 5 лет. Учениками станут бойцы 20-го парашютно-десантного полка Национальной гвардии США, которых называют «Зелёные береты». 

Алексей Громов
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