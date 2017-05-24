Мальчик задохнулся в выкопанной отцом яме для забора под Омском
Омск, 24 мая. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика, который упал в яму для забора и задохнулся.
Как стало известно ФАН, трагедия произошла деревне Байкал. По предварительным данным, мужчина выкопал глубокую яму на территории частного дома, чтобы установить забор по периметру участка. Его сын по какой-то причине упал в эту яму вниз головой.
«Ребенок скончался от асфиксии вследствие попадания рыхлой земли в дыхательные пути. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СК по Омской области.