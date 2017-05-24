Мальчик задохнулся в выкопанной отцом яме для забора под Омском

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Омск, 24 мая. Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика, который упал в яму для забора и задохнулся.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла деревне Байкал. По предварительным данным, мужчина выкопал глубокую яму на территории частного дома, чтобы установить забор по периметру участка. Его сын по какой-то причине упал в эту яму вниз головой.