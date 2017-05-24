Трамп и Дутерте обсудили проблему КНДР, обозвав Ким Чен Ына «сумасшедшим»

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Американский президент Дональд Трамп назвал главу Северной Кореии Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» в ходе телефонной беседы с лидером Филиппин Родриго Дутерте. Об этом пишет издание Washigton Post, ссылаясь на расшифровку беседы, подготовленную филиппинским правительством.

В администрации президента США отметили, что стенограмма, которая оказалась в распоряжении издания достаточно точная, но никак не прокомментировали утечку документа со стороны иностранного государства. СМИ сообщает, что получило этот документ от человека, который пожелал остаться неизвестным, так как эта расшифровка не предназначалась для публикации.

По данным газеты, во время телефонного разговора, который состоялся 29 апреля, лидеры США и Филиппин обсуждали вопрос разрешения ситуации с КНДР. При этом американский президент сообщил, что остался доволен неудачными испытаниями ракетных пусков в Северной Корее.

Трамп назвал это «хорошей новостью», а в ответ на это Дутерте отметил, что Ким Чен Ын «играет со своими бомбами, своими игрушками» и добавил, что у северокорейского лидера «проблемы с головой и однажды он может сойти с ума».

«Мы не можем позволить сумасшедшему с ядерным оружием быть на свободе. У нас есть большое количество огневой мощи, больше чем у него, в 20 раз больше – но мы не хотим ее использовать», — заявил на это американский президент.

В ходе разговора Дональд Трамп выразил надежду на то, что решить проблему Северной Кореи получится у Китая. Филиппинский лидер поддержал точку зрения своего коллеги.

«Да, в конечном счете, последняя карта, туз, будет у Китая», — ответил он и предложил связаться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить этот вопрос.

«Можете передать ему, что я на него рассчитываю. У меня с ним хорошие отношения», — ответил на это Трамп.

Ранее китайская сторона, во время переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в апреле, попросила у США стодневную отсрочку для экономического воздействия на КНДР.

По данным японской газеты «Асахи», Вашингтон требовал более жестких мер в отношении Северной Кореи, 90 процентов оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае Штаты пригрозили Китаю введением ограничений в отношении предприятий и финансовых институтов страны, которые сотрудничают с Пхеньяном.

За сто дней отсрочки власти Китая надеются повлиять на КНДР. Правда, японские журналисты скептически к этому относятся, напоминая, что только за последнюю неделю Северная Корея провела два ракетных запуска.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы. США перебросили к берегам Корейского полуострова несколько военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Ряд экспертов даже не исключал, что Вашингтон может нанести удар по Северной Корее. А лидер КНДР заявил о том, что в случае провокации с американской стороны Северная Коря готова нанести превентивный удар по военным базам США, а также по президентскому дворцу в Сеуле.

Washigton Post также отмечает, что во время телефонных переговоров, американский президент отметил «невероятную работу по решению проблемы с наркотиками» филиппинского лидера.

«У многих стран есть такая проблема, у нас есть такая проблема, но какую отличную работу вы делаете, я хотел позвонить и сказать вам это», — заявил Трамп.

Отмечается, что в конце беседы глава Белого дома пригласил Дутерте посетить США.

«Я буду рад принять вас в Овальном кабинете. В любое время. Серьезно, если вы хотите приехать, только дайте нам знать. Берегите себя, а мы позаботимся о КНДР», — сказал американский лидер.

Государственному департаменту США за это приглашение пришлось потом оправдываться перед правозащитниками. В ведомстве даже поспешили откреститься от него и заявили, что Дональд Трамп сделал его без согласования с Совбезом и Госдепом и застал их врасплох.

На пост президента Филиппин Родриго Дутерте был избран в мае 2016 года. Он выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики.

Адвокат Джуд Сабио подал иск в Международный уголовный суд в Гааге. В его иске рассказывается о «неоднократных, неизменных и постоянных» внесудебных казнях и массовых убийствах, совершенных Дутерте в течение 30 лет. Сабио написал, что с начала 1988 года на Филиппинах было убито около 9400 человек, и в качестве доказательств привел слова отставного полицейского и местного киллера.

Сам филиппинский лидер неоднократно приглашал представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.