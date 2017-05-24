Ученые обнаружили странный пучок энергии, движущийся в пять раз быстрее света

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Вашингтон, 24 мая. Научные сотрудники из Соединенных Штатов обнаружили в галактике М87 необычную аномалию, которая представляет собой довольно плотный энергетический луч с сумасшедшей скоростью движения.

Как отмечают американские астрономы, скорость обнаруженного энергетического луча в пять раз превышает скорость света.

Стоит отметить, что такого рода явление эксперты однажды фиксировали — в 1995 году, а на сегодняшний день пучок удалось обнаружить при помощи телескопа Hubble.

Однако, по словам экспертов, если бы не многолетние наблюдения за галактикой М87, то никаких аномалий они бы обнаружить не смогли, потому что скорость энергетического луча, скорее всего, является воображаемой.