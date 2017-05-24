Mercedes-Benz будут оснащены новыми 4-цилиндровыми двигателями

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Штутгарт (Германия), 24 мая. Новые модели Mercedes-Benz A-Class, которые сойдут с конвейера в будущем году, будут оснащены новыми 4-цилиндровыми двигателями.

Как сообщает «Газета.ru», моторы, которые получили маркировку M282, получат рабочие объемы 1,2 и 1,4 литров. Как уточняется, двигатели не будут устанавливать на «гибриды» ввиду того, что они будут иметь поперечное расположение.

Представят новые двигатели на новых моделях Mercedes-Benz A-Class, ну а после новые моторы начнут устанавливать и на других моделях Mercedes-Benz - CLA, B-Class, GLA и кроссовере GLB

