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Большой нос и третье веко: ученые рассказали, каким будет человек через 200 лет

Большой нос и третье веко: ученые рассказали, каким будет человек через 200 лет

8:39  24 Мая 2017
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Большой нос и третье веко: ученые рассказали, каким будет человек через 200 лет

Лондон, 24 мая. Уже через 2 века с человеком произойдут принципиальные изменения, уверены ученые. Внешний вид будет кардинально отличаться от того, что видим мы сегодня в зеркале.

Главное влияние окажет экология. Ухудшение ситуации приведет к развитию у человека третьего века, которое станет защитой глазного яблока от пыли. Нос станет существенно больше и приобретет дополнительные отверстия. Кожа покроется роговицей. Грудная клетка станет более мощной, увеличатся печень и легкие.

Большой нос и третье веко: ученые рассказали, каким будет человек через 200 лет

Кроме того, ученые полагают, что через 200 лет человек станет вегетарианцем, ведь мясо будет непригодно для употребления в пищу. 

Алексей Громов
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