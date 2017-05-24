Большой нос и третье веко: ученые рассказали, каким будет человек через 200 лет

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Лондон, 24 мая. Уже через 2 века с человеком произойдут принципиальные изменения, уверены ученые. Внешний вид будет кардинально отличаться от того, что видим мы сегодня в зеркале.

Главное влияние окажет экология. Ухудшение ситуации приведет к развитию у человека третьего века, которое станет защитой глазного яблока от пыли. Нос станет существенно больше и приобретет дополнительные отверстия. Кожа покроется роговицей. Грудная клетка станет более мощной, увеличатся печень и легкие.

Кроме того, ученые полагают, что через 200 лет человек станет вегетарианцем, ведь мясо будет непригодно для употребления в пищу.